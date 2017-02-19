يبهر رجل باكستاني كل الحاضرين كلما استخدم جسده في مخاطرات كبرى. فهو قادر على طي الحديد بالغ القساوة بأسنانه وحمل الطوب بأجفانه، وحتى جر الحافلات بفكيه، ما جعل من حوله يطلقون عليه لقب الفك الحديدي.

ويدعى المواطن الباكستاني غلام فاروق، ويبلغ من العمر 32 سنة، وقال إنه يحب القيام بالعروض بالغة الخطورة، ويتقن 50 منها، ويوضح: "أكثر شيء أجيد فعله، لذا اتخذتها مهنة لي".

وأوضح موقع "ميرور" البريطاني أن الرجل قد تحمس لممارسة هذه المهنة بعد مشاهدة برامج العروض المتهوّرة عبر التلفزيون، قبل أن يقرّر اتخاذها مهنة يستمتع بها ويطعم بفضلها أطفاله الأربعة.

ومن أجل تحقيق هدفه لم يكتفِ بمشاهدة البرامج، بل انتقل إلى مرحلة التدريب، فاتجه للتتلمذ على يد خبير عروض متهورة معروف يدعى شير جان بالوش.

ويقول فاروق إنه واثق من قدراته، وهو يتمنى أن يصير من مشاهير النجوم، ويؤكد: "أستطيع أن أقدم عروضاً أفضل ممن يظهرون في التلفزيون، وكل ما أحتاجه هو منصة أظهر عبرها".

ويتابع في ثقة: "أنا أفضل رجل مخاطرة في كل باكستان. لا أحد يستطيع تقديم عروض مميتة بهذه السهولة التي أقوم بها".