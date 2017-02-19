يحاول عدد من صالونات للحلاقة في الولايات المتحدة، جعل الأطفال يتقربون أكثر من الكتب عبر تقديم إغراء بسيط لأولياء أمورهم، بالحصول على تخفيض مميز على الأسعار.

وبحسب تقرير نشر اليوم على موقع "جورنال ستار" الأمريكي المحلي، فإن مدير أحد صالونات الحلاقة شون غرين أوضح أنه "في حال تمكن الطفل من المجيء إلى هنا والقراءة بصوت عالٍ، فهذا يعني إطلاق شرارة للاهتمام بالكتب"، مضيفاً "يشعر العديد منا أننا لا نحب القراءة، حتى تأتي لحظة البدء بقراءة أول كتاب".

ويعتبر صالون "هيدز آب" واحداً من 6 صالونات تختبر هذه الظاهرة الجديدة بعنوان "صالونات الحلاقة تحب الكتب"، وهو مشروع تم إطلاقه ما بين إحدى المدارس المحلية والمكتبة العامة.

وفي التفاصيل، فإن أمناء المكتبة يوزعون مجموعة جديدة من الكتب على صالونات الحلاقة كل أربعاء.



وتستهدف هذه الحملة الأطفال، ذكوراً وإناثاً، ما بين صف الحضانة وحتى الصف الثامن.

ويجب على الأطفال قراءة الكتب بصوت عال مع انتظارهم في الدور للحصول على حلاقة أو أثنائها.

وفي المقابل يمكن للأهل أن يحصلوا على تخفيض يقدر بحوالي دولارين.