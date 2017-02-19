تبرعت امرأة أمريكية من ولاية كاليفورنيا بقميص يحتوي على جميع مدخرات زوجها التي بلغت 8000 دولار دون أن تدري.

كان بوب هوفمان (65 عاماً) يدخر النقود سراً دون علم زوجته ليندا (68 عاماً) لقضاء عطلة أحلامه معها في إيطاليا.

وقال هوفمان "كنت أخطط لادخار مبلغ 10000 دولار أمريكي للذهاب في إجازة مع زوجتي إلى إيطاليا، لم أكن أرغب بأكثر من ذلك، وبينما كنت أخطط للرحلة وقع أحد أقاربي في مأزق".

وأضاف "كان قريبي على وشك أن يطرد من منزله هو وأطفاله، لذا قمت بسحب مدخراتي من البنك وقررت أن أمنحه النقود التي خبأتها في ظرف داخل جيب أحد قمصاني".

غير أن الزوجة قامت بالتبرع بالعديد من قمصان زوجها لجمعية خيرية بما في ذلك القميص الذي يحتوي على النقود، وما كان من الزوجين إلا أن هرعا إلى الجمعية لاستعادة النقود.

وفي اليوم التالي تلقى الزوجان مكالمة هاتفية من جميعة "غودويل" أدخلت السعادة إلى قلبيهما، حيث تم إعلامهما بأن أحد الموظفين عثر على القميص الذي يحتوي على النقود.

وقالت ليندا معلقة على ما حدث "كانت استعادة النقود معجزة حقيقية، وكل ذلك كان بفضل الموظفين الشرفاء الذين ساهموا في البحث عن القميص، أشكر جميع الموظفين الذين ساعدونا في استعادة مدخرات زوجي".

وبحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني، فقد علم هوفمان في وقت لاحق، بأن قريبه لم يعد بحاجة للنقود وأنه ينوي المضي في خطته للذهاب في إجازته إلى إيطاليا.