اسدلت محكمة جنح الشرقية الستار على واقعة اقتحام 3 بلطجية منزل كهربائي سيارات يقيم بمدينة بلبيس في احدى محافظات المنصورة ، والاعتداء على زوجته والتعدى عليه بالضرب، بسجن المتهمين عاماً فى جلسة عقدت يوم الخميس الماضى.

وكان مدير أمن الشرقية، تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة بلبيس، ببلاغا من " ع خ" 40 عاما كهربائي يتهم فيها " السيد م ال " وشقيقيه بإقتحام مسكنه والتعدي عليه بالضرب المربح والاعتداء على زوجته أمام عينه، وسرقة 35 ألف جنيه من الشقة والمشغولات الذهبية الخاصة بزوجته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41630 جنح بلبيس لسنة 2016، وتم إحالة القضية إلي محكمة الجنح التي قضت بسجن المتهمين لمدة عام.

ورغم انقضاء مدة طويلة على الحادث إلا إن آثاره النفسية ما زالت تلاحق الأسرة، حيث روت الزوجة تفاصيل تعرضها للاغتصاب وقالت "لا أنام الليل، وربنا وحده عالم بحالتي النفسية بعد إقتحام منزلي وإغتصابي أمام زوجي وأبنائي، صعب جدا علي أي سيدة أنها تقول كلام زي دا، لكن ما باليد حيلة".

تقول الزوجة المغتصبة "حياتي الزوجية كانت مستقرة الحمد لله، وربنا رزقني بزوج محترم لا يدخن حتي السجارة، وعندنا طفلين مالك 8 سنوات و ليالي 5 سنوات، وربنا عوضني وخاصة بعد أن عشت طفولة حزينة لزواج والدي من أكثر من زوجة، وتربيت علي يد مرات أب"

وأضافت "لكن الحياة أرادت ان تعودني للحزن من جديد، بسبب والدي أيضا، الذي تزوج منذ سنة ونصف، من سيدة من محافظة القاهرة، لها 3 أبناء أحدهم تاجر سلاح وخارج من السجن حديثا من عقوبة 6 سنوات، وبدأ والدي يخبر أبناء زوجته الجديدة، بأدق تفاصيل حياة زوجي وأنه ميسور الحال، حتي تولد لديهم فكرة سرقة زوجي وخاصة أن أحدهم قام بزيارة ورشة زوجي الكائنة أسفل المنزل أكثر من مرة مع والدي".

وتابعت الزوجة" يوم الحادث كنت نائمة بجوار زوجي، وفجأة سمعنا طرق شديد علي باب الشقة، فقام زوجي بفتح الباب، فسمع من يقول له أفتح إحنا الحكومة، وفجأة تم تحطيم باب الشقة علينا، وتعدى الطارقون على زوجي بسنجة، فأسرعت لكي أستر نفسي لأني كنت بملابس النوم، وفجأة وجدت 3 أشخاص معهم أسلحة بيضاء وقاموا بكتم نفسي، والتعدي عليا جنسا بعد تهديدي بذبح طفلتي الصغري، ووضع السكينة على رقبتها".

ويقاطعها زوجها ع خ 40 سنة ،" أنا راجل لي سمعتي في المدينة، وصعب جدا علي أي راجل في العالم يطلع يقول أن زوجته تعرضت لتعدي بدني، أنا لا أتحدث عن الفلوس التي تم سرقتها من المنزل ويعلم الله انها فلوس جمعية، ولا يهمني ما حدث لي من ضرب وتكسير محتويات شقتي، كل ما يؤلمني هو ما حدث لزوجتي أمام عيني، كل ليلة أتذكر ما حدث لها".