أعلن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، أن على الأسرة الدولية أن تدرك أن عليها الاستعداد في أسرع وقت لانتشار وباء عالمي.

وقال "غيتس": إن "من المحتمل" وقوع كارثة على المستوى العالمي، وأخذ على سبيل المثال وباء إيبولا الذي انتشر في دول غرب إفريقيا في 2014 و2015، أو أشار

إلى احتمال تطوير فيروس "لأغراض إرهابية".

وأضاف "غيتس" خلال الاجتماع السنوي لوزراء خارجية من دول العالم: "يقول خبراء الأوبئة إن فيروساً ظهر -بشكل طبيعي أو بأيدي إرهابي- ينتشر في الجو بسرعة

ويمكنه أن يفتك بـ30 مليون شخص في أقل من عام".

وتابع وفق "فرانس برس": "من المرجّح أن يشهد العالم انتشار مثل هذا الفيروس خلال السنوات الـ10 أو الـ15 المقبلة".

وأضاف: "لهذا السبب فإننا نعرّض أنفسنا للخطر بتجاهل الرابط بين الأمن الصحي والأمن العالمي".

ودعا "غيتس" الدول إلى الاستثمار في الأبحاث للتوصل إلى تكنولوجيات قادرة على تطوير لقاحات خلال أشهر.

وقال "غيتس" أيضاً: إن على الأسرة الدولية أن تستعد لانتشار وباء ما بالجدية نفسها التي كانت تستعد بها لهجوم نووي خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد أن "الكلفة الإجمالية للاستعداد لانتشار وباء تُقدر بـ3.4 مليار دولار سنوياً.والخسائر السنوية التي قد يسببها قد تبلغ 570 مليار دولار".