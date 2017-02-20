نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مؤخرا، صورة دقيقة لكوكب المشتري، أظهرت قطبه الجنوبي بشكل غير مسبوق.

وبحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الصورة تم التقاطها من مركبة "جونو الفضائية، في الثاني من فبراير الجاري، من ارتفاع يصل إلى 26 ألفا و800 ميل فوق قمم السحاب.

وقام عالم الفلك، جون لندينو، بمعالجة الصورة التي أرسلتها المركبة الفضائية، قصد الكشف عن ملامح جديدة من أضخم كوكب في مجموعتنا الشمسية.

ويرى سكوت بولتون، وهو أحد كبار مسؤولي المركبة "جونو"، أن البيانات التي جرى الحصول عليها بشأن كوكب المشتري تفتح آفاقا واسعة لفهم الطريقة التي تعمل بها الكواكب.

وتقوم المركبة "جونو" بمهمتها حول المشتري، منذ الرابع من يوليو 2016، وتحتاج إلى 54 يوما حتى تدور حول الكوكب، ونجحت في إنجاز 4 دورات حتى الآن، آخرها في 2 فبراير الماضي.