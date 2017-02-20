تمكّن سائق سيارة أجرة من إنقاذ حياة طفل رضيع لا يتعدى عمره الـ 3 أشهر من الغرق المحقق، بعد أن ألقته والدته في نهر جينج العميق بمدينة روجو وسط الصين.

ونشرت صحيفة mirror البريطانية فيديو يسجل اللحظات المثيرة لعملية إنقاذ الطفل الرضيع من الغرق، وسحبه من أعلى الجسر وسط النهر.

وطبقاً للشهود، فإن والدة الطفل ألقت به فجأة في مياه النهر من أعلى الجسر، ما أثار إنتباه المارة وأخذوا يستغيثون، حتى قام سائق سيارة أجرة بالقفز إلى النهر

مباشرة، واستطاع سحب الطفل من قاع النهر، بواسطة حبل طويل تم ربطه حول الطفل حتى تمكنوا من انتشاله.

وحتى تلك اللحظات كان الطفل لا يزال فاقداً للوعي، ولكنهم قاموا بصفعه على ظهر في محاولة لإفراغ رئتيه من الماء حتى وصل فريق الإنقاذ الطبي، واستجاب الطفل

للعلاج بعد نقله للمستشفى وأصبحت حالته مستقرة .

وتبين من التحقيقات أن والدة الطفل تعاني على الأغلب من مرض عقلي، فيما قال سائق التاكسي الذي أطلق عليه المارة لقب "البطل"، أنه لم يشعر بنفسه عندما

قفز إلى النهر لإنقاذ الرضيع، وأنه فكر كأب في تلك اللحظات، وشعر بالسعادة والفخر لما قام به