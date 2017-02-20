قررت مهندسة أمريكية أن تقدم مزرعتها، التي تكلفت 450 ألف دولار، هدية لمن يكتب مقالة مميزة لا تتجاوز 200 كلمة.

وفي التفاصيل، فإن المهندسة وتدعى «نورما بيرنز» من ولاية نورث كارولينا، على مدى 18 عامًا، أشرفت على مزرعتها التي تنتج فيها منتجات عضوية بالكامل، لكنها قررت أخيرًا أن تفتح صفحة جديدة في حياتها، وتقدم هذه المزرعة هدية، لمن يفوز في مسابقة المقالة التي تقوم بتنظيمها.

وتقول «بيرنز» إن المزرعة كانت كل حياتها خلال السنوات الماضية، لكنها أدركت أخيرًا أنها لا تستطيع إنجاز كامل العمل وحدها، لذلك قررت العودة إلى المدينة، لكنها تريد أن تتأكد أولا أنها تركت مزرعتها في أيدٍ أمينة.



ولا ترغب «بيرنز» ببيع المزرعة، ولكنها تريد أن تهبها لأي زوجين يشرحان بأفضل طريقة لماذا يجب أن يقع اختيارها عليهما، من خلال مقالة لا تتجاوز 200 كلمة، ويتوجب على المشاركين في المسابقة تقديم مقالاتهم قبل 1 يونيو (حزيران) 2017، مع مبلغ 300 دولار كرسم اشتراك.وأضافت «بيرنز» أنها تبحث عن زوجين لديهما الخبرة والتدريب في مجال الزراعة العضوية، ويكونان على استعداد للعمل لوقت طويل للعناية بالمزرعة، بحسب «24».

واشترطت «بيرنز» على الراغبين بامتلاك المزرعة وإدارتها عدة شروط، من بينها امتلاك الخبرة والمهارة اللازمة لمثل هذا النوع من العمل، وكتابة المقالة المطلوبة بشكل مقنع، وأخيرًا فقد اشترطت أن تنقل ملكية المزرعة إلى زوجين؛ لأن تجربتها أثبتت أن شخصًا واحدًا لا يستطيع تحمل كامل أعباء العمل بمفرده.