ظهرت النجمة إنجلينا جولي وأطفالها الستة لأول مرة منذ انفصالها عن زوجها الممثل النجم براد بيت وذلك في مدينة سيم ريب في كمبوديا.وجاء الظهور الرسمي، السبت، في العرض الأول لفيلمها الجديد First They Killed My Father، الذي كتبته وأنتجته وأخرجته في كمبوديا.

وظهرت جولي وأطفالها الستة في حالة متألقة والابتسامة العريضة على وجوههم. والأطفال هم: مادوكس، 15 عاماً، وباكس، 13 عاماً، وزهرة، 12 عاماً، وشيلوه 10 أعوام، والتوأم نوكس وفيفيان، 8 أعوام.وتبنت جولي مادوكس من كمبوديا وباكس من فيتنام وزهرة من إثيوبيا، ورزقت من بيت بالثلاثة الآخرين.ويحكي الفيلم قصة طفل محارب في كمبوديا خلال السبعينيات، أثناء عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها الخمير الحمر.

وتعشق جولي كمبوديا منذ صورت هناك فيلمها "توم رايدر" عام 2000. وبعد عامين من ذلك التاريخ، تبنت الطفل الكمبودي، مادوكس.وانفصلت النجمة عن زوجها بيت في سبتمبر/أيلول الماضي، ولا تزال المعركة القضائية بين الاثنين دائرة حول حضانة الأطفال. وتطالب الممثلة بحضانة منفردة، وهو ما يرفضه بيت.