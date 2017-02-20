فازت الطالبة ثريا كولمان من لايبزج بولاية سكسونيا والبالغة من العمر 18 عاماً، بلقب ملكة جمال ألمانيا لعام 2017، بعد أن تغلبت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في التصفيات النهائية على 20 متنافسة من أنحاء الولايات الألمانية المختلفة.



وتراوحت أعمار المتسابقات، اللاتي تنافسن في "أوروبا بارك" في مدينة روست بالقرب من فرايبورج، بين 17 و28 عاماً.

وأعربت ثريا بعد اختيارها ملكة لجمال ألمانيا عن فرحتها الغامرة قائلة إنها "لا تجد الكلمات المناسبة للتعبير عن فرحتها" مشيرة إلى أنها "سعيدة لأنها ستستطيع تمثيل ألمانيا بمزيج من الانفتاح والمودة".



وستحصل الطالبة الشقراء ذات العينين الزرقاوين الخضراوين بجانب التاج على سيارة صغيرة فاخرة لمدة عام ومجوهرات وملابس علاوة على رحلات خارجية.

ووفقاً لقواعد المسابقة قامت الـ 21 متسابقة بتقديم أنفسهن للجنة التحكيم من خلال فساتين سهرة وملابس سباحة.

وحصلت الطالبة الكساندرا روجوفيتش (18 عاماً) من مدينة إيزرنهاجن بولاية سكسونيا السفلى على لقب الوصيفة الأولى، فيما جاءت الطالبة ساره شتراوس (21 عاماً) من بريمن في المركز الثالث.



يُذكر أن مسابقة "ملكة جمال ألمانيا" أهم وأقدم مسابقة للجمال في ألمانيا وتقام سنويا منذ 90 عاماً حيث أنها انطلقت في عام 1927.



وجرى اختيار ملكة جمال ألمانيا الجديدة من قبل لجنة تحكيم شارك فيها السياسي فولفجانج بوسباك وجراح التجميل فيرنر مانج والممثل جو ويل.