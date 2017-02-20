رصد فيديو طريف فرحة طفل دنماركي بنظارته الطبية الجديدة، والتي جعلته، لأول مرة في حياته القصيرة، يرى العالم من حوله بوضوح، والطريف أنه تلقى تحية عبر "انستجرام" من البحرين.



وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بعد رحلة طويلة من الفحص وقياس النظر، حصل الطفل الدنماركي أميل على نظارة طبية لمعالجة ضعف البصر لديه.



وأضافت الصحيفة: إن كريستين روزنوج، أم الطفل أميل، بثت على موقع انستجرام، شريط فيديو يرصد فرحة طفلها بنظارته، حين وضعتها على عينيه، وهو في مقعده بالسيارة، وفي البداية كان الطفل يحاول أن يعتاد عليها، وبعد قليل اتسعت حدقتا عينيه عن آخرهما، ثم أطلق ضحكة وكأنه يقول للعالم "أنا أرى الآن بوضوح".



الطريف أن أميل تلقى تحية من آلاف الزوار من أوروبا وجاءته أيضاً تحية من المنطقة العربية وتحديداً من البحرين.