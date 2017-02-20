عوقب اللاعب الإسباني ديفيد كولانتس، لاعب فريق غيدولا، بالحرمان لـ 47 مباراة وذلك بعدما قام بالاعتداء على الحكم المساعد في مباراة فريقه ضد نظيره بورتوينزي ضمن منافسات دوري الأندلس (الأقاليم) الإسباني لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن كولانتس تعرض لأقسى عقوبة، إذ عوقب بالحرمان 40 مباراة لاعتدائه على الحكم، ثم أضيفت 5 مباريات أخرى بسبب قيامه باعتداءات ثانية خلال المباراة نفسها.

وكذلك تم حرمانه مباراتين أيضا بعد "تصرف متهور" تجاه الحكم ليحرم بالمجموع 47 مباراة، بالإضافة إلى ذلك، قامت لجنة العقوبات بخصم نقطة من رصيد فريقه غيدولا في خطوة اتخذت من قبل الاتحاد الأندلسي لكرة القدم في قادش، نظير أعمال العنف والعدوان التي شهدتها المباراة.

وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الكرة الإسبانية مثل تلك العقوبات، إذ فرضت لجنة منطقة إشبيلية قبل أقل من شهر حظرا على أربعة لاعبين ومدرب من فريق سان مارتن بالحرمان 51 مباراة لاعتدائهم على الحكم، وفي عام 2013 تمت معاقبة ثلاثة لاعبين من لمدة أربع سنوات للسبب ذاته.