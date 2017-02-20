ظهر طفل صيني لا يتجاوز عمره الـ 4 سنوات، عبر مقطع فيديو، يقود جرافة بمهارة فائقة، في أحد مواقع البناء بمدينة هوانجوانج في مقاطعة هوباي الصينية.

وبحسب الفيديو الذي نشرته "ديلي ميل"، طلب الطفل من والده السماح له بالعمل على الجرافة، ليظهر وهو يقود الآلة بثقة كبيرة دون خوف أو تردد.

وبدأ الطفل في نقل التراب ووضعه جانبا، ويحرك الآلة من اليمين إلى اليسار كما يفعل المحترفون.

وتمكن الطفل من تعلم القيادة، من خلال ملاحظة والده في العمل، أثناء جلوسه في المقعد الخلفي.

وقام الوالد بشرح طريقة عمل الآلة لطفله، مرة واحدة فقط، أوضح من خلالها كيفية استخدام الفرامل ولوحة التحكم.

واعتبرت الشرطة تصرف الأب بتسليم الجرافة لطفل صغير، خطأً من شأنه أن يشكل خطرًا على الناس في المكان وعلى الطفل نفسه.