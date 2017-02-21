وثق فيديو تم التقاطه بكاميرات المراقبة بمطار كوالالمبور، لحظة اغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية كيم جون أون، برش سم في وجهه، وفق ما أكدته عدة مصادر.

وتظهر في الفيديو - الذي تعيبه قلة وضوح صورته - امرأتان وهما تقتربان من الضحية، وتشتبكان معه بطريقة سريعة، ثم تمضيان لحال سبيلهما في اتجاهين مختلفين.

كما يوثق الفيديو لحظة ذهاب كيم جونغ إلى سلطات الأمن في المطار ليشتكي للضابط مما حصل، مشيرا إلى وجهه وكيف تم رش شيء عليه، حيث أخذه إلى غرفة في أقصى المطار، يفترض أنها عيادة، إلا أن اللقطات التالية تظهر سقوطه على الأرض ووفاته.

يذكر أن السلطات الماليزية نجحت في اعتقال فتاتين يشتبه بتورطهما في عملية الاغتيال، إحداهما إندونيسية تبلغ من العمر 25 عاما وتدعى ستي عيشة، والأخرى فيتنامية، واسمها دوان ثاي هونج، في الوقت الذي تبحث فيه عن عدة كوريين شماليين مطلوبين على خلفية الحادثة.