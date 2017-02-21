قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، إن انفصالها عن زوجها الممثل براد بيت كان أمراً صعباً.



يذكر أن أنجلينا في كمبوديا للترويج للفيلم الذي قامت بإخراجه "فيريست ذي كيلد ماي فازر"، ويعد هذا أول ظهور علني لها منذ أن تقدمت بطلب للطلاق من براد بيت في سبتمبر (أيلول) الماضي.



وقالت أنجلينا في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي: "لقد كان الأمر صعباً، الكثيرون يجدون أنفسهم في هذا الموقف. أسرتي بأكملها مرت بوقت صعب". وأضافت "تركيزي منصب على أطفالي، أطفالنا".



وأوضحت "سوف نظل أسرة للأبد، وإنني أحاول التكيف من خلال التوصل لطريقة للتأكد أن هذا الوضع سوف يجعلنا أقوى وأكثر قرباً". ويذكر أن العلاقة بين انجلينا وبراد بيت بدأت منذ عام 2004، وقد تزوجا في أغسطس (آب) عام 2014.



وحول فيلمها الجديد، أعربت انجلينا عن أمنيتها أن يساعد الفيلم مواطني كمبوديا على التحدث بصورة أكثر انفتاحاً بشأن المعاناة التي تعرضوا لها.