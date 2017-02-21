بعد أن انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شابا وهو يقود سيارته بطريقة متهورة في منطقة "سيتي ووك" السياحية بدبي، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض عليه ووجهت له 3 تهم جنائية.وضبطت شرطة دبي الشاب البالغ من العمر 17 عاما، الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، وتمت إحالته إلى مركز الشرطة المختص، وحجز مركبته نتيجة ارتكابه جملة من المخالفات.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، إنه تم توجيه 3 اتهامات جنائية إلى السائق، هي تعريض حياة الآخرين للخطر، والصدم والهروب، وإتلاف ممتلكات عامة، وفق ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

وظهر في مقطع الفيديو، الحركات الاستعراضية التي نفذها الشاب بالسيارة، دار خلالها بمركبته عدة مرات حول نفسه، وكسر إشارة ضوئية حمراء، وقاد المركبة عكس الاتجاه، مما أثار حالة من الذعر لدى رواد المكان.