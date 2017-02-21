تمكن الفنان الهندي سودارسان باتنيك من الانتقال بفن بناء القلاع الرملية إلى مستوى جديد.

وفي محاولة لتعزيز السلام العالمي ورفع الوعي بفن الرمال، دخل الفنان موسوعة غينيس ببناء أعلى قلعة رملية على شاطئ بوري أوديشا في الهند.وبلغ طول القلعة 14.84 متراً وبمحيط 530 قدما، وتم إنجاز هذا العمل باليد، حيث شاركه 45 طالباً في معهده الخاص بتعليم فن الرمال، وقضوا 9 أيام كاملة في تشييدها.

وفي أرقام قياسية سابقة تم استخدام الآلات لجمع وضغط الرمال، وتحوي هذه القلعة على منحوتات لأشكال حيوانات ووجوه بشرية، وكلمة "السلام العالمي".



وبهذا يكون الفنان قد تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله الأميركي تيد سيبيرت بقلعة بلغ طولها 13.97 مترا.

وجاء مئات الأشخاص للتفرج على فريق العمل وهم يضعون اللمسات الأخيرة على القلعة الرملية.وأعرب سودارسان عن سعادته بأنهم نشروا رسالة عن السلام العالمي من خلال أعلى قلعة رملية في العالم.