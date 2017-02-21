يندرج الملح والسكر ضمن السموم البيضاء، لأن الإفراط في تناولهما يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة، كضغط الدم والسكري، وما قد يترتب عليهما من عواقب وخيمة، مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ما الكمية الصحية منهما يومياً؟

الملح:

توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بتناول أقل من 5 غرامات من الملح يومياً، أي ما يعادل أقل من ملعقة شاي. وللحد من تناول الملح، تنصح

المنظمة بعدم وضع الملاّحة على مائدة الطعام والإقلال من الوجبات الخفيفة المملحة.

السكر:

توصي منظمة الصحة العالمية بتناول السكر بكمية لا تزيد عن 25 غراماً يومياً من المواد الغذائية المصنعة، مثل الكولا والكاتشب والبيتزا المجمدة، أي ما يعادل 6 ملاعق شاي.

وكحد أقصى ينبغي ألا تزيد كمية السكر اليومية عن 60 غراماً، أي 10% من السعرات الحرارية، التي يتم تناولها يومياً. ومن الأفضل خفضها لتصل إلى 25 غراماً تقريباً.

ولا تتضمن هذه القيمة السكر الموجود في المواد الغذائية الطبيعية، كالفواكه الطازجة. وللحد من تناول السكر، ينبغي الإقلال من السكر المنزلي والمشروبات المحلاة بالسكر والابتعاد عن مواد التحلية الأخرى، كالعسل والسيرب.