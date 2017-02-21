بأقاصي الأرض.. إليكم أجمل الفنادق المعزولة بالعالم الثلاثاء 2017/2/21 المصدر : أخبار24 عدد المشاهدات 232 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- "Wildflower Hall"- شيملا - الهند يقع هذا المنتجع على ارتفاع 2514 متراً فوق سطح البحر وسط سلسلة جبال الهيمالايا، اقرب قرية هي شيملا وتبعد 45 دقيقة. "Tiera Atacama" - تشيلي يقع هذا الفندق وسط صحراء "أتاكاما" التي تعد من أكثر المناطق جفافاً في العالم، ويجب أن تحلّق بطائرة لرحلة مدتها ساعتين شمال شرقي سانتياغو. "Four Season Tented Camp" - تايلاند هذا المخيم الفاخر يقع على سفح تلة مطلة على نهر "رواك" شمالي تايلند، ليحاط الزائرون بالأدغال والجبال والفيلة التي تجول بحرية في المنطقة. "Amangiri" - يوتاه - الولايات المتحدة الأمريكية في وسط صحراء يوتاه يتأقلم هذا الفندق مع البيئة المحيطة الكثبان الرملية على مد النظر يمكن رؤيتها من غرف الفندق، ويمكن السير في هذه المساحة أو امتطاء الأحصنة أو التوجه بجولة بالمنطاد أو بطائرة خاصة. "Song Saa" - كمبوديا هذا الفندق يقع في أرخبيل "كوه رونغ" واكتشف موقعه خلال رحلة للغوص عام 2006، ومنذ ذلك الحين شكلت المنطقة أول محمية للحياة المائية غي كمبوديا لتحوي 24 فيلا خشبية صديقة للبيئة. "Tree Hotel" - السويد يقع هذا الفندق بين أشجار الغابات، ويحوي كوخاً يشبه الشقق بني بين الأشجار على ارتفاع يقارب 10 أمتار. هل تتمنى أن تنقطع عن العالم من حولك؟ من بين الازدحامات المرورية والضوضاء والإزعاج وضغوطات الحياة اليومية؟ إليك عدداً من أفضلالفنادق الواقعة بأكثر المناطق عزلة حول العالم، والتي ستحقق لك هذه الأمنية.