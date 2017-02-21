بعد انتشار الفيديو والصور المرعبة التي أظهرت عارضة الأزياء الروسية فيكي أودنتيكافا وهي متدلية من برج في مارينا دبي ، يتخطى ارتفاعه الـ300 متر، بدون اتخاذ أي إجراءات تأمين لضمان سلامتها، أكدت في مقابلة مع برنامج "تفاعلكم" مساء الأحد، أن "فعلتها هذه كانت مجرد تجربة ذاتية لاختبار قدراتنا ومدى شجاعتنا."

وأكدت أنها لم تشعر في الخوف بلحظتها، بل راودها الخوف لاحقاً عندما رأت الصور والفيديو، قائلة: "عندها علمت كم كانت التجربة مرعبة."كما أشارت إلى أن تجربتها الجنونية تلك كانت الأولى والأخيرة وليس لديها أي نية لتكرارها، مشددة على أنها لا تنصح أحداًبالقيام بها.

وكانت شرطة دبي استدعت العارضة، وكشف اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، السبت الماضي، عن استدعائها لتوقيع تعهد يفيد بعدم تكرارها القيام بأي حركات خطرة قد تودي بحياتها في الإمارة.