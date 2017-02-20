اعلن الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق أشرف الثلثي اليوم الاثنين نجاة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اثر تعرض موكبه إلى إطلاق نار بالعاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن الثلثي قوله إن موكب رئيس المجلس الرئاسي السراج تعرض إلى إطلاق نار بالطريق السريع بمنطقة (أبو سليم) بطرابلس دون حدوث أي أضرار.
وأضاف أن موكب السراج كان يضم ايضا رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي مؤكدا أن الحرس الرئاسي تعامل مع اطلاق النار وألقى القبض على مشتبه به بينما يجري التحقيق حول الحادثة.
وتعاني ليبيا من انقسام سياسي وتدهور أمني حاد في ظل انتشار الميليشيات المسلحة وعجز "حكومة الوفاق" التابعة للمجلس الرئاسي والتي تحظى بدعم دولي من بسط نفوذها على الأرض