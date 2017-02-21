قالت المغنية الشهيرة أديل إنها على الرغم من جدول عملها المزدحم، تمثل تربية طفلها الوحيد بصورة صحيحة الأولوية الرئيسية بالنسبة لها.

ونقلت مجلة اوكي البريطانية عن أديل / 28 عاما/ القول إنه على الرغم من صغر سن ابنها، تقوم بتربيته على احترام النساء .

وقالت أديل " إنني أربيه على احترام النساء. هو يعلم إنني من النساء الأقوياء".

وأضافت " هو يشعر بذلك في المنزل، فما بالك عندما يأتي للعمل معي، وهو يأتي معي في كل مكان ".

ويذكر أن أديل انجبت طفلها انجيلو في تشرين أول/اكتوبر 2012 .

وتشتهر أديل بأنها تحيط حياتها الشخصية بالسرية، حيث أنه لم يعلم أنها تزوجت من شريكها سيمون سرا إلا عندما أشارت إليه بكلمة " زوجي " لدى حصولها على جائزة أفضل ألبوم في حفل جوائز الجرامي.

كانت أديل قد فازت بجائزة أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل للعام خلال الحفل الذي أجرى في 12 شباط/فبراير الماضي.