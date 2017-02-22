بضحكاته التي لا تنقطع وطريقته في الحديث، لم يكن غريباً أن ينل مقطع فيديو إسباني إعجاب الملايين حول العالم، على الرغم من عدم معرفة الغالبية العظمى من متداوليه بما جاء في محتوى هذا المقطع.

وزاد من شهرة هذا المقطع، استخدام الكثيرين له لوضع العديد من "الحوارات المفبركة" الطريفة والتي اعتمدت في الأساس على ضحكات بطل الفيديو الذي لم يتسائل البعض عن أصله وصاحبه.

بطل هذا الفيديو الممثل الكوميدي الإسباني خوان جويا بورخا والذي اشتهر بعد ظهوره في سلسلة حلقات تليفزيونية بدءا من عام 2007، والتي كانت سببا في تلقيبه لـ "Risitas" أو "المقهقه" بسبب ضحكاته المتواصلة في هذه الحلقات.

وتحدث "بورخا" في هذا الفيديو عن تجاربه في العمل طوال حياته والتي شهدت العديد من المواقف الطريفة يمكن متابعتها فى الفيديو المترجم نصا لتلك اللقطة من البرنامج.