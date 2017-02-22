وجد وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري وظيفة جديدة، بعد أن ظل عاطلا عن العمل لمدة شهر تقريبا، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

وستكون الوظيفة الجديدة لكيري، البالغِ من العمر 73 عاماً، ‏التدريس في جامعة “يل”، إضافة إلى توليه برنامجًا جامعيًا بعنوان “مبادرة كيري”، يدور محتواه حول التحديات العالمية، وسيبدأ فيه العام المقبل.

وستكون قضايا المناخ من أبرز المواد الدراسية التي سيقوم كيري بتدريسها في الجامعة، إلى جانب موضوعات تحديات التنمية، ومشاكل الدول الناشئة، والتحديات الاقتصادية وغيرها.

يذكر أن كيري كان قد درس وتخرج في جامعة “يل” وحصل على بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية من نفس ‏الجامعة عام 1966‏‎، أي منذ أكثر من 51 عامًا.