تعرضت شقة عائلة بن لادن في الدائرة الثامنة في العاصمة الفرنسية باريس لمحاولة سرقة من قِبل عدة لصوص تسللوا إليها، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

ونقلت قناة “RTL” أن خبر السرقة انتشر الجمعة الماضي، حيث تسلل لصوص إلى الشقة التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع عن طريق السطح، ولكنهم وجدوا الشقة خالية.

وأضافت أن اللصوص استخدموا أنبوب لحام لفتح الخزنة الحديدية بالشقة، غير أنهم فوجئوا بأنها كانت فارغة تماماً، ليعودوا بخفّي حنين.

بدورها، فتحت شرطة باريس تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة، بعدما تبلغت بها عن طريق العاملين بالشقة.