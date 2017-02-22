تزامناً مع تولي ستيفن منوشين منصب وزارة الخزانة الأميركيّة، انتشر فيديو ترويجي لفيلم Intruder المرعب الذي كانت قد مثّلت فيه خطبيبة منوشين، الممثلة لويز لينتون البالغة من العمر 35 سنة العام الماضي، حيث كشفت فيه عن تفاصيل جسمها بالكامل.

ومثّلت لويز سابقاً إلى جانب توم كروز وروبيرت ريد فورد ولكن دورها في فيلم Intruder هو الدور الرئيسي الأوّل لها.

واللافت أنّ ثروة ستيفن منوشين تبلغ حوالي 400 مليون دولار وهو أغنى رجل شغل وزارة الخزانة الأميركيّة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركيّة. كما أنّ ستيف منتج أفلام ومصرفي سابق وكان قد عمل في وول ستريت خلال الأزمة المالية عام 2008 فتعرّض لانتقادات كثيرة.

الجدير ذكره، أنّ لينتون ولدت ونشأت في العاصمة الاسكتلندية Edinburgh وعاشت فترة المراهقة في منزل العائلة في بلدة قريبة من Dalkeith.