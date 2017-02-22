تم لأول مرة الكشف عن صور غير مسبوقة تتعلق بالسرقة التي تعرضت لها نجمة برامج الواقع كيم كرديشيان في باريس في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016.



وقد نشرت الصور الجديدة للسرقة التي تقدر بـ 4 ملايين دولار، بواسطة إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية.



وكانت كرديشيان قد تعرضت لعملية سطو بعد أن تم تقييدها وكممت على يد لصوص ملثمين، هاجموها في الجناح الذي كانت تقيم فيه بفندق Hotel de Pourtalès في #باريس ، وكان الجناة متنكرين بزي الشرطة.



وفي يوم الأحد الماضي قامت قناة التلفزيون الفرنسي network TF1 بعرض للصور التي التقطت من داخل الجناح عقب السرقة، والتي تضمنت الشريط الذي تم بواسطته تقييد يدي النجمة التلفزيونية، وشريط لتكميم الفم.



وتظهر الصور عموماً الغرفة والوضع التي آلت إليه بعد الحادثة، من فوضى عارمة.



وكان 5 من الرجال قد دخلوا غرفة كرديشيان بالفندق وهي نائمة على السرير، وقاموا بتهديدها بالسلاح قبل أن يقيدوها ويكمموها ويأخذوا المقتنيات الثمينة من المجوهرات، من أم الطفلين البالغة من العمر 36 عاما.



ونشرت أيضاً صور مأخوذة عن فيديو تظهر اثنين من اللصوص يجلسان بالخارج بجوار مقهى على بعد 3 أميال من الفندق، فيما يبدو أنها مرحلة التخطيط قبل التنفيذ للجريمة.



وكان 4 من الرجال قد وجهت إليهم اتهامات مباشرة في السرقة التي كان من ضمنها خاتم الخطوبة المتعلق بالمجني عليها والمقدر ثمنه بـ 3.5 مليون جنيه استرليني.