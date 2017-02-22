إذا كنت من محبّي مواقع التواصل الاجتماعية ومتمرّساً في استخدامها، إليك أفضل عرض عمل من #الملكة_إليزابيث الثانية! فقد نشرت الملكة أخيراً إعلاناً في موقعها الرسمي، ذكرت فيه أنّها بحاجة إلى موظّف اتصالات رقمية، يتولى الاهتمام بحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكر موقع "مترو" البريطاني.

وذكرت الملكة أنّ الموظّف الجديد سيعمل بدوام كامل مقابل 37000 دولار في السنة، وسيشمل عمله إدارة جميع حساباتها في "تويتر" و"فايسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" ومتابعتها. سيقتصر عمله على تدوين مشاركات حول أعمال الملكة وتوثيق الزيارات الرسمية ومراسم التكريم والتعاقدات الملكية المختلفة. كما أكّد الإعلان أنّ على المستخدم التنبّه إلى أنّ أعماله يتابعها الملايين من الناس لذا يجب أن تكون دقيقة وتليق بالديوان الملكي.