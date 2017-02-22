بعد 20 عاماً من العزوبية وفشلها في جميع علاقاتها مع الجنس الآخر، قررت أمرأة بريطانية أن تتزوج من نفسها في حفل زفاف فريد من نوعه.

تنوي لين غولوغي (39 عاماً) إقامة حفل زفاف لنفسها، بعد أن ضاقت ذرعاً بالعلاقات الفاشلة التي مرت بها طوال حياتها. وقد اتخذت لين هذا القرار بعدما فقدت الأمل في العثور على الرجل المناسب، ولم تعد ترغب بالارتباط بأي رجل.

وتخطط لين أن تقيم حفل زفافها في شهر أبريل (نيسان) القادم، حيث بدأت بالإعداد لهذا الزفاف وقامت بشراء فستان أبيض لترتديه في هذه المناسبة.

وقالت لين في تعليق لها على الموضوع: "أنا عزباء منذ زمن طويل، وفقدت الرغبة بالزواج من أي رجل. لقد مررت بتجربة خطبة فاشلة عندما كنت في سن أصغر. لن أنتظر فتى الأحلام بعد اليوم".

وأضافت: "لقد خطرت الفكرة لي بينما كنت أشاهد حلقة من المسلسل الكوميدي فرندز، عندما كانت بطلاته الثلاثة مونيكا وريشتل وفيبي يجربن فساتين الزفاف".

ويذكر بأن والدة لين ساعدتها في التخطيط لحفل الزفاف، وقام زوج اختها بدعمها في قرارها الذي اتخذته. وعلى الرغم من أن ما تنوي لين فعله أمر غير مسموح به قانونياً، فإنها تجهد في الإعداد لحفل الزفاف وتسعى لأن يكون حفلاً مميزاً، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.