اعترض فريق فيتنامي على قرار احتساب حكم ركلة جزاء ضد فريقهم بـ" تحدي الصنم"، الأمر الذي أثار استياء الجهات الرسمية.

وحسبما أوردت "فرانس برس"، الاثنين، فقد قرر لاعبو فريق "لونغ آن" الوقوف في أرضية الملعب دون محاولة تحدي لاعبي "هو تشي مينه سيتي" في مباراة أقيمت مساء الأحد.

وجاء الاحتجاج الذي يعرف بـ"تحدي الصنم" بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق المنافس، إثر خطأ غير واضح قبل دقائق من نهاية المباراة وكانت النتيجة حينها 2-2.

وخاض لاعبو "لونغ آن" جدلا طويلا مع الحكم دون جدوى، وبعدها أدار الحارس ظهره أثناء تسجيل ركلة الجزاء، وتبعه بعد ذلك لاعبو الفريق الذين لم يحركوا ساكنا، وانتهت المباراة 2-5 لمصلحة " هو تشي مينه سيتي".

ويقبع "لونغ آن" في ذيل الترتيب الدوري الفيتنامي، ويعرف عن لاعبيه ومشجعيه ردود فعلهم الحادة وتهجمهم على الحكام في حال لم تكن القرارات لمصلحة فرقهم.

واعتبرت وزارة الرياضة في بيان أن "هذه التصرفات تخالف بشكل خطير قواعد المسابقة وتعتبر غير رياضية وغير متحضرة".

وطالبت الوزارة الاتحاد المحلي للعبة بمعاقبة المشاركين في هذا الاعتراض، فيما نقلت صحيفة "تووي تري" أن رئيس النادي تقدم باستقالته بسبب ما حصل في المباراة.