أهداه ضباط روس إلى جندي بريطاني عام 1945

بيع قبل ايام الهاتف الأحمر الذي كان الزعيم النازي أدولف هتلر يستخدمه في توزيع أوامره، مقابل 243 ألف دولار وفق الدار الأميركية المنظمة للمزاد. انطلقت المزايدات بسعر 100ألف دولار، كما كان السعر التقديري يتراوح بين 200 ألف دولار و300 ألف، حسب دار «الكسندر هيستوريكال أوكشنز». ورفضت دار المزادات إعطاء تفاصيل بشأن هوية أو جنسية الشاري الذي تابع المزاد عبر الهاتف.

وعثر على هذا الهاتف الذي يعد «السلاح الأكثر تدميرا في التاريخ»، لأنه كان الوسيلة التي نقلت عبرها أوامر أدت إلى مقتل ملايين الأشخاص في العالم، في مخبأ هتلر بعد هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وعليه اسمه وعلامة الصليب المعقوف.

وترجع أهميته إلى أنه كان الوسيلة التي أصدر هتلر من خلالها معظم أوامره لقادة جيشه.

وقال أندرياس كورنفيلد من دار «الكسندر هيستوريكال أوكشنز» إن التقديرات التي أعطيت بشأن قيمة هذا الهاتف تأخذ في الاعتبار «الطابع النادر والفريد» لهذه القطعة.

ووقع الهاتف بيد عسكري بريطاني يدعى رالف رينر، توجه إلى برلين مطلع مايو من العام 1945 أي غداة استسلام ألمانيا للحلفاء، فأهداه إياه ضباط روس، واحتفظ به ثم أورثه إلى ابنه.

يذكر أنه في أواخر عام 1939 إلى أوائل عام 1941، سيطرت ألمانيا النازية على مساحة واسعة من قارة أوروبا بعد سلسلة من الحملات العسكرية، وشكلت تحالف دول المحور مع إيطاليا واليابان، كما اتفقت مع الاتحاد السوفييتي على تقاسم الأراضي المجاورة لهما: پولندا، وفنلندا، ورومانيا، ودول البلطيق.

بقيت المعركة الأساسية في الحرب بين دول المحور من جهة، والمملكة المتحدة إلى جانب دول الكومنولث من جهة أخرى، إضافة إلى حملة في شمال افريقيا وحملة أخرى في شرق افريقيا، إضافة إلى معركة برلين الجوية وقصف لندن، وحملة البلقان، ومعركة المحيط الأطلسي.

وفي يونيو 1941، قام تحالف دول المحور بغزو الاتحاد السوفييتي فيما يعرف بعملية بارباروسا، ما أدى إلى إشعال الجبهة الشرقية، وهي أكبر مسرح للحرب في التاريخ، ما جعل كبرى دول المحور في حرب استنزاف، وقامت اليابان في ديسمبر 1941 بالهجوم على ميناء بيرل هاربر، كما هاجمت منطقة ملايا البريطانية في المحيط الهادي، فسيطرت سريعا على جزء كبير من غرب المحيط الهادي.