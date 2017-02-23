وصف نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي ، زيارته لمصر بالرائعة، وأعرب عن سعادته بزيارة الأهرامات، واصفاً إياها بالإنجاز التاريخي.

وقال ميسي، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "أون تي في" المصرية من أمام الأهرامات، إنه عندما كان في المدرسة درس بعض المعلومات عن الأهرامات وعظمة التاريخ، مشيراً إلى أنها أفضل شيء شاهده في حياته.

وأضاف أنه قرأ كثيراً عن تاريخ الأهرامات والحضارة المصرية، مؤكداً أن مصر بلد لها تاريخ كبير، داعياً العالم كله لزيارتها.

انجاز تاريخي

ونشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له من مقر إقامته في منطقة الأهرامات، وكتب معلقاً: "أدوية التهاب الكبد تنقذ الأرواح، دعونا نضع نهاية لقوائم الانتظار".

من جانب آخر، طلب أديب من ميسي تناول الملوخية، فرد عليه النجم العالمي بالقول إنه سيجربها، ليرد عليه أديب مرة أخرى مداعباً "وبعد أن تتناولها يجب أن تعتزل الكرة، لأنها ستقضي عليك كلاعب".

مزاد خاص بميسي

ورافق ميسي في زيارته للأهرامات وزير الآثار المصري الأسبق د. زاهي حواس حيث زار اللاعب العالمي الهرم الأكبر وأبو الهول ومنطقة الحفائر ثم توجه بعد ذلك إلى فندق "مينا هاوس" لحضور الاحتفالية المخصصة لإطلاق الحملة الطبية عالميا.

وأقيم في المساء حفل خيري حضره عدد كبير من الشخصيات العامة ولاعبو كرة القدم المصرية السابقين، على رأسهم محمود الخطيب وحازم إمام. وشهد الحفل مزادا على قميص خاص بميسي يعود ريعه لصالح علاج عدد من المرضى المصريين المصابين بفيروس "سي".



تأجيل الزيارة



وكان ميسي قد قرر تأجيل زيارته لمصر من قبل وذلك بعد هزيمة فريقه برشلونة برباعية نظيفة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الشركة الراعية للزيارة إن تأجيل زيارة ميسي تأتي بسبب التزامه تجاه ناديه وعدم قدرته على السفر وترك فريقه ومحبي ناديه الإسباني في ظل "هذه الظروف الصعبة" بعد الهزيمة الثقيلة.



حملة ترويجية

وكان لاعب كرة القدم الأرجنتيني قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة ،مساء أمس ، وسط إجراءات أمنية مكثفة، خرج بعدها من المطار بطائرة هليكوبتر وفرتها له السلطات المصرية اختصت بتنقلاته إلى الأهرامات،ثم غادر مصر على متن طائرته الخاصة قبل منتصف الليل ، وكان الهدف من الزيارة الترويج لـ مصر سياحياً، ودعم الحملة التي ترعاها إحدى الشركات الكبرى في مجال علاج مرضى فيروس الكبد "سي" تحت شعار "عالم خال من فيروس سي".



كواليس

من ناحية أخرى، ظهر النجم الأرجنتيني غاضبا في الحفلة المسائية لإطلاق، حيث شهد الحفل فقرات غنائية باللغة العربية لفترة ليست بالقصيرة ليظهر غضب ليونيل ميسي لعدم فهمه اللغة.

كما تردد في الكواليس أن ميسي غضب أيضا بعد أن أطال الإعلامي عمرو أديب في مدة الحوار وعدد الأسئلة التي كان متفقاً عليها معه.