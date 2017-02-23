قضت محكمة ألمانية على امرأة في الرابعة والأربعين من العمر، أصلها من كوريا الجنوبية بالسجن 6 سنوات بتهمة قتل قريبتها، خلال طقوس لطرد الشياطين أجرتها مع عائلتها.

وهذه الحادثة التي أودت بحياة امرأة في الحادية والأربعين من العمر في 5 ديسمبر 2015 في غرفة فندق هي “مأسوية”، على حد تعبير محكمة فرانكفورت (غرب ألمانيا).

والمتهمون الخمسة في هذه القضية هم امرأة في الرابعة والأربعين من العمر هي نسيبة الضحية وابنها (21 عاما) وابنتها (19 عاما)، فضلاً عن مراهقين أحدهما ابن الضحية.

وعندما كانوا معا في غرفة فندق في مطلع ديسمبر 2015، بدأت الضحية بالتكلم لوحدها والتصرف بعنف من دون أي سبب وجيه، على ما كشفت النيابة العامة في فرانكفورت.

واعتبر أفراد عائلتها أنها “مسكونة بشياطين”، فأوثقوها بالسرير وأبرحوها ضربا لمدة ساعتين، بغية “طرد الشيطان منها”، بحسب النيابة العامة.

وقد توفيت نتيجة “ضغط كبير على الصدر وجروح في العنق” ومعاناة طويلة، وفق المصدر عينه.

وكان الادعاء قد طالب بثماني سنوات من السجن في حق المتهمة الرئيسية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية “دي بي أيه”.

فهذه الأخيرة قد أدت، بحسب الادعاء “دوراً أساسياً في ممارسات طرد الأرواح الشريرة ووضعت قطعة قماش وتعليقة ثياب في فم الضحية”.

وفرضت المحكمة عقوبات سجن تتراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين مع وقف التنفيذ على المتهمين الآخرين.