لفت رجل مشرد نظر ملايين المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "الفرحة" التي بدت على ملامحه بشكل تلقائي بعد حصوله على عمل داخل إحدى الشركات.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الفيديو الذي نشره صاحب العمل لردة فعل الرجل بعد خروجه، حيث فتح ذراعيه في الهواء وأخذ يجري في الشارع ويقفز من شدة الفرح، دون أن يعلم أن صاحب العمل يشاهده عبر كاميرا صغيرة مثبتة على الباب الخارجي.

ويعيش الرجل الفقير في مدينة هامبتون بكندا بلا مأوى داخل ملجأ للمشردين، ولا يجد قوت يومه أو يمتلك ثمن وجبة طعام، لذلك مسّت فرحته قلوب الكثيرين، لدرجة بكاء صاحب العمل الذي يدعى هارون دويل.

وقال دويل إنه سعيد للغاية لأنه كان سبباً في تلك الفرحة، معتبراً أن سعادة ذلك الرجل بعد خروجه من باب عمله الجديد لا تقدر بثمن على الإطلاق.