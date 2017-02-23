تستعد الحسناء الروسية ماريا شارابوفا للعودة إلى ملاعب الكرة الصفراء، بعد حرمانها من المشاركة في البطولات الدولية لمدة 15 شهرا، بعد ثبوت تناولها مادة "الملدونيوم" المحظورة.

ونشرت شارابوفا، التي من المنتظر عودتها إلى ملاعب التنس، في أبرسل/نيسان المقبل، مقطع فيديو عبر صفحتتها "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، تظهر فيه مهاراتها من خلال ترويضها لقارورة ماء بمضربها، وذلك أثناء حصة تدريبية، وذلك تلبية للتحدي الذي وجهه لها لاعب التنس الفرنسي لوكاس بويلي.

بدورها تحدت شارابوفا لاعبة الغولف النيوزيلندية ليديا كو (19 عاما)، الكورية الجنوبية الأصل، التي أصبحت أصغر لاعبة تتصدر التصنيف العالمي للعبة في عام 2015، وتوجت بفضية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016.