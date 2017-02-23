وجد سكان مدينة نيويورك يوم الثلاثاء، لافتة مثيرة للجدل معلقة أسفل تمثال الحرية.

وكتب على اللافتة الحمراء التي امتدت ستة أمتار "مرحبا باللاجئين". واستمرت اللافتة معلقة لساعة في الظهيرة، قبل أن ينزلها أفراد الشرطة.

وقال ناشط اجتماعي يعرف بـ"دايفد" لموقع "فيوجن"، أنه كان الشخص المسؤول على وضع اللافتة أسفل التمثال.

وقال دايفد: "هذا كان أول رد على قانون منع السفر الذي فرضته إدارة (الرئيس دونالد) ترامب، الذي يقف، برأيي، في وجه المبادئ الأساسية التي بنيت عليها الولايات المتحدة".

وتأتي هذه الحادثة وسط اضطرابات عديدة في الولايات المتحدة، بعد التشديدات التي فرضتها إدارة ترامب على اللاجئين.