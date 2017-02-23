أظهرت دراسة حديثة ان متوسط العمر المتوقع بالنسبة للنساء سيستمر في الارتفاع في الدول المتطورة ويقترب من التسعين عاما بل تجاوزه بحلول العام 2030 وذلك في دول مثل كوريا الجنوبية وفرنسا واليابان.

وقال ماجد عزتي المعد الرئيسي للدراسة التي نشرت في مجلة «ذي لانسيت» العلمية البريطانية، «حتى فترة قصيرة كان الكثير من الباحثين يعتبرون ان متوسط العمر المتوقع لن يتجاوز ابدا التسعين عاما».

وخلص معدو الدراسة من خلال استخدامهم 21 نموذجا حسابيا لتوقع تطور متوسط العمر المتوقع في 35 دولة متقدمة، الى ان النساء في كوريا الجنوبية هن الاكثر ميلا لتجاوز عتبة التسعين عاما بحلول العام 2030.

وسيكون متوسط العمر المتوقع عند الولادة لكورية جنوبية مولودة في العام 2030، 90.8 سنة في مقابل 88.6 سنة للفرنسيات و88.4 لليابانيات.

واوضح الباحثون ان التطور نفسه سيسجل لدى الرجال مع ميل الى تقليص الفارق بين الجنسين بحلول العام 2030.

ويتوقع ان يتمتع الرجال الكوريون الجنوبيون بأطول متوسط عمر متوقع اي 84.1 سنة متقدمين على الاستراليين والسويسريين (84 عاما).