حددت الصين مكافأة قدرها ألفي يوان (275 يورو) لمن يبلغ عن شاب ملتح أو امرأة منقبة في إقليم شينجيانغ الواقع بشمال غرب البلاد ويشهد توترا بين اتنيتي الهانس الصينيين والاويغور المسلمين.

وذكرت صحيفة "هوتان" المحلية اليومية إن سلطات بلدة هوتان التي شهدت مؤخرا اضطرابات سياسية، خصصت صندوقا بقيمة مئة مليون يوان (13,7 مليون يورو) لتمويل مكافآت "مكافحة الارهاب".

واضافت أن المكافآت يمكن ان تصل الى خمسة ملايين يوان في حال الكشف عن خطة هجوم او لمن "يضرب او يقتل او يجرح او يسيطر على مثيري شغب".

وتابعت ان "كشف متطرفين يستخدمون الدين للاخلال بعمل الآليات القضائية والادارية والتعليمية وغيرها او للاضرار بقوانين البلاد" يمكن ان يجلب مبلغا قد يصل الى مليون يوان.

واضافت ان من يقوم بالابلاغ عن شاب ملتح او امرأة منقبة يمكن ان يحصل على مكافأة قدرها الفي يوان.

وكانت سلطات بيشان وهي بلدة تابعة لهوتان دفعت الثلاثاء 1,76 مليون يوان لرجال شرطة وانقاذ تدخلوا الاسبوع الماضي عندما طعن مهاجمون حتى الموت خمسة اشخاص في حشد. وقد قتلت قوات الامن ثلاثة من المهاجمين، حسب رواية وسائل الاعلام الرسمية للحادث.

ويشهد اقليم شينجيانغ المنطقة شبه الصحراوية والغنية بالموارد على تخوم آسيا الوسطى، وتضم اغلبية من الاويغور المسلمين مواجهات منتظمة بين هؤلاء وقوات الامن الصينية. ونسبت بكين مسؤولية هجمات دامية وقعت في اماكن مختلفة في الصين لناشطين من اقلية الاويغور يناضلون من اجل استقلال هذه المنطقة.