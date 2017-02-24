أقدمت زوجة وأم لطفلين في الإمارات العربية المتحدة على قتل زوجها بالاشتراك مع عشيقها، والتخلص من جثة والد ابنائها.



ونشرت صحيفة "الإمارات اليوم" تفاصيل الجريمة المروّعة التي بدأت باستغلال العشيق صداقته مع الزوج لاستدراجه الى سيارته وقتله عبر ضربه على رأسه بجسم صلب ودهسه أكثر من مرة، قبل احراق جثته ورميها على قارعة الطريق.

وقال والد المجني عليه، في محكمة الجنايات في دبي يوم الثلاثاء، إنه بتاريخ الواقعة لم يشاهد ابنه طوال اليوم، وعندما سأل المتهمة عن سبب غياب ابنه، أفادته بأنه توجه إلى البحر، وفي اليوم الثاني، عاود سؤالها عن ابنه المجني عليه، فأفادته أنه لا يجيب على اتصالاتها.

وأفاد حارس أمن مستودعات في منطقة الجريمة، بأنه بينما كان يقوم بجولة تفقدية حول مستودع الشركة التي يعمل فيها، شاهد ناراً مشتعلة بالقرب من محول كهرباء، ليكتشف بعد الاقتراب منها، بأنها مشتعلة في جسد إنسان متوفى، قبل أن يسارع إلى إبلاغ الشرطة.

ومن جانبه، أقر المتهم بالرواية التي ذكرتها الزوجة المتهمة خلال التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم، تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وهتك عرض الزوجة، وتعاطي المشروبات الكحولية.