نشر موقع "لايف ليك" المختص بالفيديوهات مقطع فيديو صادم، يظهر رجل قتل زوجته بعدما ألقاها من شرفة المنزل في الطابق الخامس، لتسقط صريعة في الحال.

بعدما أظهر تسجيل فيديو صوره أحد الجيران بكاميرا هاتفه المحمول، صوت شجار كبير بين الزوجين، دفع الزوج لدفع زوجته لتلقي مصيرها البشع في مدينة "ادرابيل" الإيرانية.

وتصادف وجود مراهق بالقرب من سور البناية، أصيب بالرعب بعدما شاهد تلك الجريمة، وتسبب الفيديو في حالة غضب عارمة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الرواد بمعاقبة الزوج بالإعدام بعد تورطه في قتل زوجته عمدًا.