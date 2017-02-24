أظهر تسجيل مصور صادم نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام نادلة شجاعة بسحب سحلية ضخمة من ذيلها وإخراجها من المطعم الذي اقتحمته في مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية.

ويظهر مقطع الفيديو، النادلة الفرنسية سامية ليلا (25 عاماً) وهي تقوم بإخراج سحلية ضخمة من مطعم ميموزا وينري، عبر سحبها من ذيلها. وأثارت السحلية التي يبلغ طولها 180 سم الرعب بين زبائن المطعم الذين بدأوا بالصراخ حال دخولها إلى المطعم.

وقالت سامية "اعتقدت بأنها كلب في بداية المطاف.. ولكني سرعان ما أدركت بأنها سحلية غوانا، لم أشعر بالخوف أبداً ولكني هرعت باتجاه السحلية وبدأت بسحبها من ذيلها بعد أن وضعت كرسياً في طريقها لكي لا تصل إلى الزبائن".

وأضافت "أحب السحالي كثيراً، وشعرت بالإثارة والسعادة عندما قمت بإخراجها من المطعم وإدخال الطمأنينة إلى قلوب الزبائن"

ويذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى 225000 مشاهدة وآلاف المشاركات، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.