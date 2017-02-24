في حين تتبنى بعض الشركات تقديم وجبات مجانية لموظفيها، وأدوات حديثة للعمل، إلا أن الأمر بلغ أبعادا أخرى "أكثر حسية".

ويرغب سياسي سويدي يرفع معنويات الموظفين لأقصى حدودها بمنحهم "استراحات جنسية".

وجاء الاقتراح عن طريق إريك ماسكوس، عضو مجلس بلدية أوفرتورنيا، شمالي البلاد، ويضمن اقتراحه منح الموظفين استراحة لمدة ساعة، مدفوعة الثمن من قبل الشركة لهذا الغرض "العاطفي".

وقال ماسكوس وفق وسائل إعلام سويدية "هناك دراسات تفيد بأن ممارسة الجنس صحية جدا"، وفق ما نقل موقع "ماشابل".

ويعد نظام العمل في السويد من الأفضل في العالم، إذ يحصل الرجل على إجازة أبوة أو تمضية وقت أقل في المكتب.