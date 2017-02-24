نشر مغامر أوروبي، يبلغ 25 عاماً، على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل أيام، مقاطع فيديو تصوّر تسلّله إلى برج تحت الإنشاء في دبي، وتسلّقه رافعة يتجاوز ارتفاعها 50 طابقاً بطريقة وصفها كثير من متابعيه بـ«الانتحارية».

وأوقفت شرطة دبي المغامر ذاته، ويدعى جيمس كينجستون، في عام 2014 إثر تسلّقه قمة برج «الأميرة»، الذي يصل ارتفاعه إلى 413 متراً.وقال المغامر، على حسابه في «تويتر»: «أشخاص كثيرون ينزعجون حين يشاهدون مغامراتي، لكن ما لا يعرفه معظمهم أنني أتدرب ساعات طويلة قبل تنفيذ تلك الحركات».

ويُظهر الفيديو، المغامر الشاب أثناء تسلله إلى موقع تحت الإنشاء، وهو يشير إلى ركن بعيد، حيث يظهر أفراد الحراسة، ثم يقول: «من حسن الحظ، هناك أماكن كثيرة يمكن الاختباء فيها».

وواصل الشاب تسلله حتى اكتشف مدخل الدرج، وصعد الى ارتفاع 50 طابقاً، ثم حدد رافعة موجودة بموازاة البرج، وتسلق إليها، ثم شرع في الصعود بطريقة تحبس الأنفاس.

وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، في تصريح سابق، أن ممارسة هذه الهوايات من دون الحصول على ترخيص، تمثل انتهاكاً للقانون، وتعرّض صاحبها للمساءلة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر.

وكانت عارضة روسية تدعى «فيكي أودينتكوفا»، وتبلغ 23 سنة، نشرت أخيراً فيديو على حسابها في «إنستغرام» أثناء قيامها بحركات استعراضية أقرب إلى الانتحار، من قمة أحد أكثر الأبراج ارتفاعاً في دبي، إذ ظهرت معلقة في الهواء، فيما كان شخص يمسك بإحدى يديها، بطريقة مرعبة.