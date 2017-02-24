رصد فلكيون تابعون لمنظمة "ناسا" نظاماً شمسياً قريباً يضم سبعة كواكب بحجم كوكب الأرض، ثلاثة منها تدور حول نجمها الأم بمسافة مناسبة لوجود مياه على سطحها، ما يعني أنّ هناك احتماليّة للحياة.

وأعلنت "ناسا"، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، أنّ النجم المعروف باسم ترابست-1 هو جرم سماوي صغير في كوكب الدلو، ويبعد نحو 40 سنة ضوئية عن الأرض. وترابست بين أكثر من 3500 كوكب اكتشف خارج النظام الشمسي.

وركز الباحثون على العثور على كواكب صخرية بحجم الأرض تكون درجات الحرارة فيها ملائمة لتكوّن المياه، إن وجدت، في حالتها السائلة، وهو شرط يعتقد أنه ضروري للحياة.



