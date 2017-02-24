بدأ الفنان الفرنسي أبراهام بوانشيفال مغامرة جديدة بالإقامة داخل كتلة من الحجر لمدة أسبوع وذلك بعد أن أمضى في السابق أسبوعين داخل نحت مجوف لدب.



ويسكن بوانشيفال في فتحة على مقاس جسده داخل صخرة من 22 فبراير حتى أول مارس المقبل في متحف بالي دو طوكيو للفن المعاصر بباريس.



وسيتغذى بوانشيفال على فاكهة مطهية وأحسية وأطعمة مهروسة مودعة بفتحات صغيرة داخل الكتلة الحجرية المجهزة أيضا بفتحة تهوية وأغراض مثل كتيب للتدوين.



وقال الفنان - الذي صنع اسما لنفسه من خلال العيش داخل أماكن مغلقة - لصحفيين إن أفضل طريقة لفهم الأشياء لا تكون من بعيد لكن

بدخولها.

وأضاف "أقول لنفسي.. انتظر.. ما هذا الشيء في الحقيقة؟ وتسأل نفسك السؤال وتقول لنفسك: ‭‭''''''''‬‬حسنا.. انتظر.. بدلا من أن تنأى بنفسك وتبعد وأثار العرض دهشة زوار المتحف.



وفي 2014 أمضى بوانشيفال 13 يوما داخل نحت مجوف لدب تناول خلالها الديدان والخنافس ليتبع النظام الغذائي للدببة.