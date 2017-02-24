قالت خبيرة التغذية الألمانية زابينا شوستر فولدان إن البطاطا الحلوة تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث أنها غنية بالكربوهيدرات البطيئة، لذا فهي تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول من الكربوهيدرات السريعة، مثل الخبز والحبوب والمعكرونة.

وأضافت فولدان أن البطاطا الحلوة تزخر أيضاً بالألياف الغذائية، التي تعمل على تحفيز عملية الهضم. كما تعتبر البطاطا الحلوة كنزاً من الفيتامينات، مثل C و E و H، والمعادن، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والزنك.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتاز البطاطا الحلوة بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" التي تهاجم خلايا الجسم.