قالت صاحبة مصنع لإنتاج أزياء الحفلات الأربعاء إن مصنعها في بافاريا بجنوب ألمانيا استقبل عددا هائلا من الطلبات لشراء شعر مستعار على هيئة شعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب ألمان يستعدون للاحتفال بمهرجان هذا الأسبوع.

وينطلق المهرجان الذي يستغرق ستة أيام في مناطق كاثوليكية من ألمانيا وعادة ما يسخر المشاركون في مدن كولونيا ودوسلدورف وماينز في ولاية راينلاند من الساسة في هذا المهرجان. وسيكون ترامب أحد الأهداف الرئيسية للسخرية هذا العام.

وقالت سوزان مولر مديرة شركة فستارتيكل مولر في بلدة نويشتاتباي كوبورج البافارية لتلفزيون رويترز "لم يعد لدينا مخزون من هذا (الشعر المستعار) لأنه بمجرد خروجه من المصنع تتخاطفه الأيدي."

ويعمل ثلاثة من بين 35 موظفا في الشركة بشكل دائم على صنع الطلبيات الخاصة من الشعر المستعار.

وقالت مولر إن شعر ترامب المستعار معقد.

وأضافت قائلة "إنه يتطلب مهارات خاصة لكن لحسن الحظ فإن صانعي الشعر المستعار الذين يعملون لدي يتدبرون أمرهم.

لا أستطيع أن أوظف أي أحد بهدف زيادة الإنتاج. يجب أن أعتمد فقط على العاملين لدي لضمان الجودة."