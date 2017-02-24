من مدرجات الفن إلى قاعات جامعة «هارفارد» ستنتقل النجمة ريهانا، أما السبب فيعود إلى عملها الخيري.

كرمت جامعة هارفارد الأميركية العريقة النجمة ريهانا المعروفة بأغانيها الناجحة وملابسها الجريئة، باختيارها شخصية العام في المجال الإنساني.

وستتسلم المغنية البالغة 29 عاما وأصلها من باربادوس، جائزتها شخصيا في حرم الجامعة في 28 فبراير.

وقال مدير مؤسسة هارفارد س. آلن كاونتر: «بفضل عملها الخيري شيدت مركزا لعلم الأورام وللطب النووي متطورا جدا لتشخيص أمراض السرطان ومعالجتها في مستشفى كوين اليزابيث في بريدجتاون في باربادوس».

وقد وضعت المغنية كذلك برنامجا يهدف إلى تغطية القسط الجامعي لطلاب من منطقة الكاريبي يأتون إلى الولايات المتحدة للدراسة. وهي تدعم كذلك الجهود الهادفة إلى تحسين وصول الفتيات إلى العلم في الدول النامية.