تعرض اعتبارا من اليوم فساتين طويلة لماعة واخرى قصيرة جريئة وبزات انيقة ارتدتها الاميرة الراحلة ديانا، في معرض جديد يلقي الضوء على اناقتها تزامنا مع مرور 20 عاما على مقتلها في حادث سير.

ويتتبع معرض «ديانا: هير فاشن ستوري» الذي يقام في قصر كنسينغتون مقر اقامتها في لندن، انتقالها من ملابس رزينة خلال بدايات ظهورها العلني الى فساتين طويلة ساحرة في مرحلة لاحقة من حياتها.

ويشدد المعرض على كيف انها اعادت كتابة قواعد الملابس الملكية مع اسلوب رسمي اقل، فضلا عن طريقة التعبير عن نفسها من خلال ما تختاره من ملابس قبل وفاتها العام 1997 في حادث سير في باريس.

وتقول ليبي تومسون مفوضة المعرض لوكالة فرانس برس: «كل فستان من هذه الفساتين هو مثابة سيرة حياة مصغرة.. هي ليست مجرد ملابس ارتدتها بل انها تروي قصة».

وتوضح مفوضة المعرض الثانية ايليري لين: «نتابع ازدياد ثقتها بنفسها عبر مراحل حياتها مع سيطرتها تدريجيا على الطريقة التي تظهر فيها».

ومن اهم القطع المعروضة، القميص الزهري الفاتح الذي ارتدته خلال صورة خطوبتها في العام 1981 والفستان المخملي الازرق القاتم من تصميم ايمانويل إدلشتاين الذي ارتدته عندما رقصت مع جون ترافولتا خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الابيض العام 1985.