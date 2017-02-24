هل أنت ممن يتعمدن ضم شفتيكِ أثناء التصوير لتظهري بصورة جذابة وجريئة قبل نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعتقدين أنك بذلك تلتقطين صورة أكثر جاذبية في تقليدٍ لبعض نجوم الفن لتحصدي أعلى نسبة من الإعجابات والتعليقات؟



إذا كنت تفعلين ذلك فاعتقادك خاطئ، وكذلك كل مَن يتعمد مد شفتيه وضمهما قبل التقاط صورة "سيلفي" بـــ "Duck Face" بصفتها حركة جريئة وعصرية، حيث سيتغير مفهومكم تماماً بعد التعرف على ما أثبتته إحدى الدراسات التي قام بها معهد بريطاني وأظهرت أن الـــ "Duck Face" ما هو إلا تعبير عن عدم الثقة بالنفس.



وتشير نفس الدراسة التي استغرقت سنوات لتحليل هذه الظاهرة، فقد تبين أن مثل هذه الأفعال ما هي إلا تعبير عن النقص، أي أن الفتاة لا ترى نفسها جميلة إلا إذا قامت بتلك الحركة، مشيرة إلى أن الفتاة تقوم بها خاصة إذا رأت أنها غير مرغوبة لدى الجنس الآخر، وتشدد الدراسة على أن جل مَن يقمن بهذه الظاهرة يعبرن عن كبتهن الجنسي.



إذًا وبعد علمك بما تشير إليه حركة "وجه البطة"، نعتقد أن عليك إعادة النظر في ذلك أثناء التقاط الصور الخاصة بكِ لتظهري أكثر ثقة وجمالاً.